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В Пентагоне заявили, что РФ добавляет военный потенциал у границы Украины

15 февраля, 2022 вторник
11:14
война с Россией Пентагон

Президент России Владимир Путин за последние несколько дней добавил дополнительный военный потенциал вдоль границы с Украиной, а также в районе Беларуси

Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби, передает Еспресо.Tv.

Как отмечает Кирби, среди дополнительных активов есть общевойсковые возможности, в частности: артиллерия, противовоздушная и противоракетная оборона, десантные корабли в Черном море, пехота, логистика и поддержка.

Он уточнил, что Соединенные Штаты очень откровенны с Киевом по поводу своих разведывательных оценок российских сил.

"Путин продолжает делать то, что вы ожидаете от человека, планирующего большую военную операцию, то есть повышать боеспособность и расширять возможности своих сил. Очевидно, что мы не хотим такого результата, как и украинцы, и, конечно, наши союзники по НАТО", – сказал Кирби.

Спикер Пентагона добавил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, похоже, дал понять, что он все еще считает место для дипломатии.

"Мы бы приветствовали использование этого пути российскими, потому что мы тоже считаем, что все еще предстоит и может быть дипломатический путь вперед. В силах Путина сейчас принять правильное решение. И, очевидно, мы надеемся, что он это сделает", - подытожил. Кирби.

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