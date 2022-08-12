В Пентагоне заявили, что не предоставляли Украине оружие для ударов по Крыму
США не передавали Украине вооружение, которым можно было бы нанести удар по территории оккупированного Россией полуострова.
Об этом в Twitter сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш по результатам брифинга в министерстве обороны США.
Чиновник Пентагона заявил: "Мы не предоставляли Украине ничего, что они могли бы использовать для удара по Крыму... Но в конце концов это украинская война, и именно украинцы выбирают свои цели".
В Пентагоне также оценили способность ВСУ к контрнаступлению. "Если вы попросите оценить, насколько украинцы хороши от 0 до 10, то думаю, я бы поставил им 12 – из-за того, насколько они нас впечатляют многими разными способами", — заявили в минобороны США.
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