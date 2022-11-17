В Пентагоне сообщили, что не могут дозвониться до главы генштаба РФ Герасимова.
Генерал Милли пытался во вторник поговорить со своим российским коллегой, главой генштаба ВС России Валерием Герасимовым, но ему это так и не удалось
Об этом рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне, информирует ВВС.
Он отметил, что хотел обсудить с Герасимовым инцидент с падением ракеты на востоке Польши, в результате которого погибли два человека
По словам генерала, в течение вторника он неоднократно звонил коллегам в Украине и Польше, в частности говорил с главой генштаба ВСУ Валерием Залужным, а также с главами вооруженных сил других европейских стран.
"Мои сотрудники пытались соединить меня с генералом Герасимовым, но безуспешно", – рассказал Милли.
Наблюдатели обращают внимание, что в последние недели Валерий Герасимов почти полностью исчез из российского медийного пространства, связывающего с недовольством в Кремле тем, как развиваются события в Украине, вину за которые там возлагают на военное руководство.
- Напомним, во время выступления на встрече в формате Рамштайн генерал Милли заявил , что Россия проиграла в Украине в стратегическом, тактическом и оперативном плане.
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