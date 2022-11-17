Об этом рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне, информирует ВВС.

Он отметил, что хотел обсудить с Герасимовым инцидент с падением ракеты на востоке Польши, в результате которого погибли два человека

По словам генерала, в течение вторника он неоднократно звонил коллегам в Украине и Польше, в частности говорил с главой генштаба ВСУ Валерием Залужным, а также с главами вооруженных сил других европейских стран.

"Мои сотрудники пытались соединить меня с генералом Герасимовым, но безуспешно", – рассказал Милли.

Наблюдатели обращают внимание, что в последние недели Валерий Герасимов почти полностью исчез из российского медийного пространства, связывающего с недовольством в Кремле тем, как развиваются события в Украине, вину за которые там возлагают на военное руководство.

Напомним, во время выступления на встрече в формате Рамштайн генерал Милли заявил , что Россия проиграла в Украине в стратегическом, тактическом и оперативном плане.

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