В Пентагоне заверили, что средств для удовлетворения потребностей Украины хватит

Об этом заверила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга .

"Мы уверены, что у нас будет достаточно денег, чтобы удовлетворить потребности Украины до конца фискального года, но, как вы знаете, был запрос на дополнительную сумму. И мы надеемся, что Конгресс утвердит дополнительный пакет для Украины", - подчеркнула она.

Сингх напомнила, что ранее ведомство выявило завышение стоимости военной помощи Украине на 6,2 миллиарда долларов в пределах пакетов, предоставляемых из американских запасов.

"Эти средства в конце фискального года не иссякнут", - добавила спикер.

Помощь США Украине

7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов. 13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о прибытии кассетных боеприпасов в Украину. 9 июля министерство обороны Штатов объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который в частности вошли ЗРК NASAMS. Впоследствии министр финансов США Джанет Йеллен на полях саммита министров финансов G20 в Индии заявила, что удвоение поддержки Украины в отражении агрессии РФ является лучшим способом помощи мировой экономике. 17 июля администратор USAID Саманта Пауэр во время визита в Киев объявила о выделении более $500 млн. дополнительной гуманитарной помощи на нужды украинцев, пострадавших от полномасштабного вторжения России. При этом она отметила, что с февраля 2022 года США выделили на гуманитарную помощь Украине более $2,6 млрд.

В конце июля США предоставили Украине пакет помощи на $400 млн. Он включал в себя боеприпасы для NASAMS и HIMARS, авиаракеты Hydra-70 и зенитки Stinger.

14 августа американцы приняли новый пакет военной помощи Украине на $200 млн, включавший боеприпасы ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и оборудование для разминирования.

29 августа Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине военной помощи на $250 млн и гарантировали поддержку вплоть до победы.