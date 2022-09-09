Об этом сообщает CNN

По информации американцев, это первый случай, когда министерство обороны США назвало украинскую операцию контрнаступлением.

"Мы очень внимательно следим за ходом контрнаступления, как вы можете себе представить… Я думаю, что мы увидели некоторые обнадеживающие признаки, конечно, даже только за последний день или два, но опять же, россияне – это грозный противник, и впереди, я думаю, долгая борьба", - сказал заместитель замминистра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер.

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли ранее избегали высказывания "контрнаступление", когда говорили о военных действиях Украины.