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В Пентагоне впервые заявили, что ВСУ начали контрнаступление, - CNN

9 сентября, 2022 пятница
21:59
Мир

В Пентагоне заявили, что контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении дает "обнадеживающие сигналы"

Об этом сообщает CNN

По информации американцев, это первый случай, когда министерство обороны США назвало украинскую операцию контрнаступлением.

"Мы очень внимательно следим за ходом контрнаступления, как вы можете себе представить… Я думаю, что мы увидели некоторые обнадеживающие признаки, конечно, даже только за последний день или два, но опять же, россияне – это грозный противник, и впереди, я думаю, долгая борьба", - сказал заместитель замминистра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер.

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли ранее избегали высказывания "контрнаступление", когда говорили о военных действиях Украины.

  • 8 сентября Ллойд Остин заявил, что украинской армии срочно требуются артиллерийские системы и боеприпасы к ним, также системы ПВО, береговой обороны и другая критически важная техника.
  • Остин в Рамштайне также сообщил , что Соединенные штаты Америки выделят Украине новый пакет "военной помощи" на сумму $675 млн. Впоследствии Пентагон уточнил перечень оружия.
  • Кроме того, Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который объявил о предоставлении еще более $2 млрд помощи Украине и другим странам, которым угрожает Россия.

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Украина
Россия
военные силы Украины
Херсонщина
война с Россией
оккупированные территории
США
Ллойд Остин
Военные новости
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