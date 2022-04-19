В Пентагоне уверяют, что ни один самолет с оружием для Украины не был сбит

Об этом сообщает Радио Свобода, со ссылкой на слова чиновника Министерства обороны США на закрытом брифинге 18 апреля.

"Я не видел сообщений, указывающих на то, что западное оружие было сбито россиянами. Мне ничего не известно по этому поводу, и я ничего не видел по этому поводу. Ни один самолет не был сбит... Нет никаких признаков того, что они ( россияне – ред.) нанесли удар по содержанию помощи", - отметил чиновник Пентагона.

О том, что якобы "российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший большую партию вооружения, которую поставили Украине западные страны", 16 апреля на брифинге сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Это заявление активно цитировали в провластных российских СМИ.

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