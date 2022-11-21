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В Пентагоне уверены, что ВСУ готовы к войне зимой гораздо лучше, чем РФ

21 ноября, 2022 понедельник
14:19
война с Россией Ллойд Остин

Вооруженные Силы Украины будут готовы к войне зимой "намного лучше", чем российская армия

Об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал на брифинге в Индонезии, передает CNN .

Во время выступления он повторил, что США будут продолжать поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

"Трудно предсказать, как будут развиваться события и в какие сроки, но мы будем поддерживать Украину, пока будет нужно. В центре внимания США — поддержка Украины", — сказал Остин.

Глава Пентагона считает, что Украина будет готова к боевым действиям зимой и будет в "намного лучшем состоянии, чем ее противники" благодаря поддержке США.

  • Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Россия потерпела поражение в каждой своей цели, которую она ставила в полномасштабной войне против Украины.

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Новости
Украина
военные силы Украины
США
Ллойд Остин
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