В Пентагоне уверены, что ВСУ готовы к войне зимой гораздо лучше, чем РФ
Вооруженные Силы Украины будут готовы к войне зимой "намного лучше", чем российская армия
Об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал на брифинге в Индонезии, передает CNN .
Во время выступления он повторил, что США будут продолжать поддерживать Украину "столько, сколько нужно".
"Трудно предсказать, как будут развиваться события и в какие сроки, но мы будем поддерживать Украину, пока будет нужно. В центре внимания США — поддержка Украины", — сказал Остин.
Глава Пентагона считает, что Украина будет готова к боевым действиям зимой и будет в "намного лучшем состоянии, чем ее противники" благодаря поддержке США.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Россия потерпела поражение в каждой своей цели, которую она ставила в полномасштабной войне против Украины.
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