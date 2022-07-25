Об этом информирует Европейская Правда со ссылкой на прямую речь чиновника Пентагона во время брифинга для СМИ.

"Мы продолжаем наблюдать рост признаков плохой дисциплины и проблем с боевым духом в российской армии. Воля украинцев продолжает быть невероятно сильной. И, как мы видим, это будет наносить россиянам достаточно чувствительных ударов", – говорится в обращении.

Представитель американского Минобороны подчеркнул, что согласно получаемой ведомством информации, среди военных ВС РФ наблюдаются случаи дезертирства или отказа воевать на всех уровнях.

"Мы также наблюдаем это в рассуждениях и разговорах с украинцами, подтверждающими это", - отметил он.

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