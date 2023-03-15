В Пентагоне спрогнозировали тяжелые бои в Украине весной и летом

Об этом пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сказал на брифинге.

"Я считаю, что также важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что предстоит еще тяжелая борьба, особенно когда мы входим в... весну и лето", - отметил он.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу дефицита снарядов в Украине, генерал заверил, что эта проблема остается в центре внимания мирового сообщества.

«Мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины, такие как боеприпасы, ПВО, бронетехника. нашего внимания", - сказал Райдер.

Он добавил, что США сосредоточатся на работе с партнерами и Украиной, чтобы обеспечить ВСУ боеприпасами и доставить их на передовую как можно быстрее.