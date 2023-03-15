В Пентагоне спрогнозировали тяжелые бои в Украине весной и летом
Украину весной и летом ждут тяжелые бои, однако США и партнеры готовы продолжить снабжать ВСУ необходимыми бееприпасами
Об этом пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сказал на брифинге.
"Я считаю, что также важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что предстоит еще тяжелая борьба, особенно когда мы входим в... весну и лето", - отметил он.
Отвечая на вопросы журналистов по поводу дефицита снарядов в Украине, генерал заверил, что эта проблема остается в центре внимания мирового сообщества.
«Мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины, такие как боеприпасы, ПВО, бронетехника. нашего внимания", - сказал Райдер.
Он добавил, что США сосредоточатся на работе с партнерами и Украиной, чтобы обеспечить ВСУ боеприпасами и доставить их на передовую как можно быстрее.
- Ранее глава Минобороны Резников обратился в ЕС с просьбой предоставить 250 тысяч снарядов калибра 155 мм в месяц .
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