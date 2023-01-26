Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Минобороны США заявляет, что возможности этого пакета включают в себя:

31 танк Abrams со 120-мм патронами и другими боеприпасами;

восемь тактических машин для возобновления снаряжения;

вспомогательные транспортные средства и оборудование;

финансирование обучения, содержания и поддержки.

Пентагон напоминает, что в целом США сейчас выделили Украине более $27,8 млрд помощи с начала работы Администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более $29,9 млрд и свыше $27,1 млрд с начала непровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года.

Ранее в Конгрессе США призвали отправить в Украину танк Abrams, чтобы стимулировать Германию передать "Леопарды".

Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.

14 января Риши Сунак во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2 .

25 января президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 танк Abrams.

Также Байден сообщил, что США вместе с союзниками предоставят Украине 3 тыс. артиллерийских систем, боеприпасы и системы ПВО, а 300 единиц бронетехники уже направляются в Украину.

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