В Пентагоне сообщили подробности "танкового" пакета помощи Украине на $400 млн
Этот пакет на сумму $400 млн является началом контрактного процесса для предоставления Украине танков Abrams, боеприпасов для них, средств для их обслуживания и обучения персонала.
Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Минобороны США заявляет, что возможности этого пакета включают в себя:
- 31 танк Abrams со 120-мм патронами и другими боеприпасами;
- восемь тактических машин для возобновления снаряжения;
- вспомогательные транспортные средства и оборудование;
- финансирование обучения, содержания и поддержки.
Пентагон напоминает, что в целом США сейчас выделили Украине более $27,8 млрд помощи с начала работы Администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более $29,9 млрд и свыше $27,1 млрд с начала непровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года.
- Ранее в Конгрессе США призвали отправить в Украину танк Abrams, чтобы стимулировать Германию передать "Леопарды".
- Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.
- 14 января Риши Сунак во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2 .
- 25 января президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 танк Abrams.
- Также Байден сообщил, что США вместе с союзниками предоставят Украине 3 тыс. артиллерийских систем, боеприпасы и системы ПВО, а 300 единиц бронетехники уже направляются в Украину.
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