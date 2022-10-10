Открывать ее будет министр обороны США Ллойд Остин. Об этом говорится на сайте Министерства обороны США .

Это будет первая встреча министров обороны после саммита НАТО в Мадриде в июне 2022 года и первая встреча министров, к которой Финляндия и Швеция присоединятся, как приглашенные. Министры обсудят реализацию решений, одобренных в Мадриде, и предоставят указания для будущих усилий по планированию.

Находясь в Брюсселе, к министру обороны США Остину присоединится председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли для проведения личного заседания Контактной группы по обороне Украины 12 октября. Это будет шестое заседание в формате Рамштайн и четвертая очная сессия с момента формирования международной группы в апреле.

"Они присоединятся к министрам обороны и начальникам оборонных ведомств почти из 50 стран мира, чтобы обсудить продолжающуюся войну России в Украине и продолжение тесной координации для обеспечения украинского народа средствами, необходимыми для защиты своей суверенной территории", – говорится в сообщении.

Напомним, начальник Генерального штаба чешской армии Карел Ржека заявил , что за последние несколько десятилетий Россия и НАТО не были ближе к реальному конфликту, как обычному, так и ядерному, чем сейчас.

НАТО призывает оборонные компании увеличить производство оружия

У Пентагона пока нет свидетельств, что Россия готовится к применению ядерного оружия.