В Пентагоне сообщили, когда ВСУ получат БМП Bradley и где будут проходить учения
Вооруженные Силы Украины получат американские боевые машины пехоты Bradley, предположительно, в ближайшие несколько недель. Учения будут проходить в Германии
Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.
"Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся объявлять заранее, когда именно эти системы поступят. И точно украинцы, я уверен, покажут их, как только они окажутся на месте", - сказал он.
Генерал подчеркнул, что обучение на Bradley будет проходить в Германии на базе общевойсковой подготовки в Графенвере, Бавария.
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- Украина получит американские боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS в рамках нового пакета военной помощи.
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