Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

"Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся объявлять заранее, когда именно эти системы поступят. И точно украинцы, я уверен, покажут их, как только они окажутся на месте", - сказал он.

Генерал подчеркнул, что обучение на Bradley будет проходить в Германии на базе общевойсковой подготовки в Графенвере, Бавария.

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Украина получит американские боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS в рамках нового пакета военной помощи.

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