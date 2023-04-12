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В Пентагоне сказали, за какие даты были "слиты" секретные документы США

12 апреля, 2023 среда
06:15
Мир

Секретные документы Пентагона, неизвестные распространившие в социальных сетях, датируются 28 февраля – 1 марта

Об этом на пресс-конференции сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Остин впервые узнал об утечке секретных документов Пентагона утром 6 апреля. После этого он начал созывать ежедневные совещания по поводу "слива" информации.

"Документы, обнародовавшие, о чем мы знали и знаем, датируются 28 февраля - 1 марта. Я не знаю есть ли еще какие-то документы, но мы узнаем об этом в ходе расследования. Мы будем продолжать расследование, попытаемся определить полные масштабы ущерба тому, что произошло", - подчеркнул министр.

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В настоящее время американское министерство юстиции ведет уголовное расследование по поводу утечки секретных данных Пентагона.

  • 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
  • Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
  • Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
  • 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
  • CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
  • Сейчас в Пентагоне до сих пор оценивают масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. Советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ.
  • Некоторые из этих документов не прошли проверку на оригинальность, в Белом доме их назвали подлогом. А журналисты Associated Press узнали, что человеком, который опубликовал секретные документы Пентагона в Discord, может быть ребенок.
война с Россией
США
Ллойд Остин
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