В Пентагоне сказали, за какие даты были "слиты" секретные документы США
Секретные документы Пентагона, неизвестные распространившие в социальных сетях, датируются 28 февраля – 1 марта
Об этом на пресс-конференции сказал министр обороны США Ллойд Остин.
Остин впервые узнал об утечке секретных документов Пентагона утром 6 апреля. После этого он начал созывать ежедневные совещания по поводу "слива" информации.
"Документы, обнародовавшие, о чем мы знали и знаем, датируются 28 февраля - 1 марта. Я не знаю есть ли еще какие-то документы, но мы узнаем об этом в ходе расследования. Мы будем продолжать расследование, попытаемся определить полные масштабы ущерба тому, что произошло", - подчеркнул министр.
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В настоящее время американское министерство юстиции ведет уголовное расследование по поводу утечки секретных данных Пентагона.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
- CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
- Сейчас в Пентагоне до сих пор оценивают масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. Советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ.
- Некоторые из этих документов не прошли проверку на оригинальность, в Белом доме их назвали подлогом. А журналисты Associated Press узнали, что человеком, который опубликовал секретные документы Пентагона в Discord, может быть ребенок.
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