Об этом на пресс-конференции сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Остин впервые узнал об утечке секретных документов Пентагона утром 6 апреля. После этого он начал созывать ежедневные совещания по поводу "слива" информации.

"Документы, обнародовавшие, о чем мы знали и знаем, датируются 28 февраля - 1 марта. Я не знаю есть ли еще какие-то документы, но мы узнаем об этом в ходе расследования. Мы будем продолжать расследование, попытаемся определить полные масштабы ущерба тому, что произошло", - подчеркнул министр.

Читайте также: В Минобороны Украины отреагировали на утечку секретных документов США

В настоящее время американское министерство юстиции ведет уголовное расследование по поводу утечки секретных данных Пентагона.