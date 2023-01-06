В Пентагоне сказали, сколько украинских защитников прошли обучение в США
По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, с апреля 2022 года более 3,1 тысяч украинских воинов прошли обучение в США
Об этом сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга.
По его словам, с апреля 2022 более 3,1 тыс. военных Украины прошли обучение в Соединенных Штатах Америки. Всего за границей подготовили около 12 тысяч солдат и офицеров.
"На этом фронте с апреля мы научили примерно 3100 украинцев. В общем, если смотреть в целом на международные усилия по подготовке украинских сил, то я бы оценил количество прошедших подготовку примерно в 12 тысяч человек", - проинформировал Патрик Райдер.
Он добавил, что через несколько недель начнется подготовка украинцев в Германии, ежемесячно будут обучать около 500 человек.
"Это обеспечит повышение квалификации украинских военных, позволит лучше действовать на уровне батальона и общевойскового состава, что предпочтет им поле боя", - заверил представитель Пентагона.
- В Польше 12 декабря 2022 года стартовали учения для украинских медиков по эвакуации раненых военных и мирных жителей из зоны боевых действий с помощью вертолетов.
- 15 декабря президент США Джо Байден одобрил расширение подготовки украинских военных на американской базе в немецком Графенвере.
- А 22 декабря спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Вооруженные Силы Украины способны овладеть американскими зенитными ракетными комплексами Patriot за несколько месяцев. В мирное время обучение должно проходить дольше.
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