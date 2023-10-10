В Пентагоне сказали, что нужно для одновременной военной помощи Украине и Израилю

Об этом сообщает Reuters.

В своем заявлении министр армии США Кристин Вормут сказала, что производство и приобретение боеприпасов для Израиля и Украины потребует одобрения Конгрессом дополнительного финансирования.

Уормут сделала это заявление на фоне отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти, из-за которого согласование финансирования в настоящее время затруднено.

"Одна вещь, действительно важная с точки зрения боеприпасов и нашей способности поддерживать как израильтян, так и украинцев одновременно, - это дополнительное финансирование от Конгресса, чтобы иметь возможность увеличить наши возможности, с точки зрения нашей способности расширять производство, а потом также заплатить за сами боеприпасы. Нам нужна дополнительная поддержка со стороны Конгресса. Так что я надеюсь, что скоро мы это увидим", - сказала Вормут.

Министр рассказала, что армия находится на ранних стадиях рассмотрения запросов Израиля о поддержке.

Начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж выразил уверенность, что США смогут предоставить Израилю все необходимое для обороны.

Вашингтон пообещал помощь Израилю после нападений ХАМАС, в том числе путем отправки боеприпасов. Ожидается, что первая партия безопасности помощи поступит в ближайшие дни.

Ранее, 4 октября, палата представителей отправила спикера Кевина Маккарти в отставку. С инициативой отставки Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, обвинивший спикера в компромиссе с демократами ради принятия 45-дневного бюджета и избегания "шатдауна" — прекращения работы федерального правительства.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и Исламский джихад сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны. В последний раз этот пункт применялся во время Войны Судного дня в 1973 году.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.

Боевики ХАМАС пообещали убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа без предупреждений о целях.

Представитель ХАМАСа заявил о "достижении целей" нападения и готовности к переговорам с Израилем о перемирии.