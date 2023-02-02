Об этом пишет Politico .

По данным издания, на таком мнении сошлись четверо высокопоставленных чиновников Пентагона на секретном брифинге.

"Непонятно, что побудило участников брифинга к такой оценке. Но четким свидетельством, переданным тремя людьми, непосредственно знакомыми с содержанием брифинга в четверг, было то, что Пентагон не верит, что у Украины есть или скоро будет способность вытеснить российские войска с полуострова , который Москва захватила почти десять лет назад", – пишет СМИ.

Четвертый чиновник сказал, что брифинг был двусмысленным, но суть остается в том, что победа Украины в наступлении с целью вернуть себе незаконно аннексированную территорию не гарантирована.

По информации СМИ, среди докладчиков были заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер и начальник оперативного отдела Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс.

"Мы не собираемся комментировать закрытые секретные брифинги, а также не будем говорить о гипотетике или спекулировать на потенциальных будущих операциях", - сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"С точки зрения способности Украины воевать и возвращать себе суверенную территорию, ее выдающаяся эффективность в отпоре российской агрессии и постоянная адаптивность на поле боя говорят сами за себя", - добавила она.