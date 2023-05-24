В Пентагоне рассказали, когда украинские военные начнут учиться на американских танках Abrams
Вооруженные силы США начнут обучение украинским военным работе с танками M1A1 Abrams, предположительно, на следующей неделе. Украинцы вот-вот прибудут на учебу
Об этом " Голосу Америки " заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, обучение украинских танкистов начнется "в течение следующей недели или около того".
По данным высокопоставленного источника, около 250 украинских военных прибудут в Германию для обучения на американских танках.
Украинцы будут тренироваться на 31 танке Abrams, прибывшем в Германию в начале этого месяца. Представители Пентагона заявляют, что еще одна партия бронетехники в количестве 31 танка M1A1 Abrams проходит ремонт в Соединенных Штатах и будет доставлена в Украину до осени.
Ожидается, что обучение в Германии будет длиться около 10 недель и будет сосредоточено на том, как управлять танками, как маневрировать ими в бою и обслуживать эту технику.
По словам собеседника издания, структура курса будет аналогична предыдущей американской программе обучения работе на бронированных боевых машинах Bradley и Stryker, которые были предоставлены Украине в начале этого года.
- 21 мая президент США Джо Байден также одобрил обучение украинцев на истребителях F-16 .
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