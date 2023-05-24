Об этом " Голосу Америки " заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, обучение украинских танкистов начнется "в течение следующей недели или около того".

По данным высокопоставленного источника, около 250 украинских военных прибудут в Германию для обучения на американских танках.

Украинцы будут тренироваться на 31 танке Abrams, прибывшем в Германию в начале этого месяца. Представители Пентагона заявляют, что еще одна партия бронетехники в количестве 31 танка M1A1 Abrams проходит ремонт в Соединенных Штатах и будет доставлена в Украину до осени.

Ожидается, что обучение в Германии будет длиться около 10 недель и будет сосредоточено на том, как управлять танками, как маневрировать ими в бою и обслуживать эту технику.

По словам собеседника издания, структура курса будет аналогична предыдущей американской программе обучения работе на бронированных боевых машинах Bradley и Stryker, которые были предоставлены Украине в начале этого года.