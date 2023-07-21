В Пентагоне рассказали, как боролись с похищением западного оружия в Украине
В первые месяцы полномасштабной войны были случаи угона западного вооружения в Украине, однако оружие удавалось найти и вернуть
Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона.
В отчете сообщается, что невозможность персонала Пентагона в период с февраля по сентябрь прошлого года посещать места, где использовалось или хранилось предоставленное Украине вооружение, значительно усложняла способность осуществлять мониторинг. Однако в конце октября США возобновили выездные инспекции украинских складов оружия, чтобы отслеживать, куда идет оказанная Штатами военная помощь.
Отмечается, что из-за сложности с отслеживанием предоставленного оружия европейское командование США пыталось смягчить эту проблему, требуя расписки от украинцев, которые они "добросовестно предоставляли".
Управление оборонного сотрудничества с Киевом, говорится в отчете, также обращалось к украинскому правительству с просьбой предоставить отчеты о расходах, потерях и повреждении оборудования, предоставленного США. Правительство Украину, со своей стороны, "приложило усилия для предотвращения незаконного распространения оборонных материалов, предоставленных США".
В отчете отмечается, что преступным организациям все же удалось похитить некоторое оружие и оборудование, предоставленные США и союзниками Украине.
В документе говорится, что в конце июня 2022 года организованная преступная группа под руководством неназванного российского чиновника присоединилась к добровольческому батальону по поддельным документам и похитила оружие – гранатомет и пулемет, а также более 1000 патронов. Впрочем, украинская разведка раскрыла сговор.
Также в июне прошлого года украинские спецслужбы раскрыли сговор торговцев, пытавшихся продать оружие и боеприпасы, похищенные с передового на юге Украины. Кроме того, был разоблачен сговор украинских преступников, которые выдавали себя за работников гуманитарных организаций, похитивших бронежилеты на сумму $17 тысяч, говорится в докладе.
В отчете также сообщается, что в августе 2022 года украинские спецслужбы разоблачили группу бойцов добровольческого батальона, похитивших 60 винтовок и почти 1000 патронов. Оружие они хранили на складе, чтобы предположительно продать на "черном рынке". При этом в отчете не уточняется, было ли это оружие предоставлено Украине партнерами.
В отчете Пентагона отмечается, что ракеты и вертолеты легче отслеживать с помощью разведывательных механизмов, однако меньшие предметы, например, приборы ночного видения, контролировать было труднее.
- Напомним, в ноябре Пентагон сообщал , что американские военные проводят инспекции в Украине, чтобы убедиться, что Украина должным образом использует оружие, предоставленное союзниками. По результатам проверки в США заявили, что не располагают информацией о том, что предоставленное Украине оружие используется не по назначению.
- В январе, на фоне коррупционных скандалов в минобороны, в Киев приехали аудиторы США, чтобы убедиться, что "помощь или оружие не перенаправляются". Они не обнаружили существенных злоупотреблений.
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