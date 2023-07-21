Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Пентагоне рассказали, как боролись с похищением западного оружия в Украине

В Пентагоне рассказали, как боролись с похищением западного оружия в Украине

21 июля, 2023 пятница
04:38
Мир

В первые месяцы полномасштабной войны были случаи угона западного вооружения в Украине, однако оружие удавалось найти и вернуть

Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона.

В отчете сообщается, что невозможность персонала Пентагона в период с февраля по сентябрь прошлого года посещать места, где использовалось или хранилось предоставленное Украине вооружение, значительно усложняла способность осуществлять мониторинг. Однако в конце октября США возобновили выездные инспекции украинских складов оружия, чтобы отслеживать, куда идет оказанная Штатами военная помощь.

Отмечается, что из-за сложности с отслеживанием предоставленного оружия европейское командование США пыталось смягчить эту проблему, требуя расписки от украинцев, которые они "добросовестно предоставляли".

Управление оборонного сотрудничества с Киевом, говорится в отчете, также обращалось к украинскому правительству с просьбой предоставить отчеты о расходах, потерях и повреждении оборудования, предоставленного США. Правительство Украину, со своей стороны, "приложило усилия для предотвращения незаконного распространения оборонных материалов, предоставленных США".

В отчете отмечается, что преступным организациям все же удалось похитить некоторое оружие и оборудование, предоставленные США и союзниками Украине.

В документе говорится, что в конце июня 2022 года организованная преступная группа под руководством неназванного российского чиновника присоединилась к добровольческому батальону по поддельным документам и похитила оружие – гранатомет и пулемет, а также более 1000 патронов. Впрочем, украинская разведка раскрыла сговор.

Также в июне прошлого года украинские спецслужбы раскрыли сговор торговцев, пытавшихся продать оружие и боеприпасы, похищенные с передового на юге Украины. Кроме того, был разоблачен сговор украинских преступников, которые выдавали себя за работников гуманитарных организаций, похитивших бронежилеты на сумму $17 тысяч, говорится в докладе.

В отчете также сообщается, что в августе 2022 года украинские спецслужбы разоблачили группу бойцов добровольческого батальона, похитивших 60 винтовок и почти 1000 патронов. Оружие они хранили на складе, чтобы предположительно продать на "черном рынке". При этом в отчете не уточняется, было ли это оружие предоставлено Украине партнерами.

В отчете Пентагона отмечается, что ракеты и вертолеты легче отслеживать с помощью разведывательных механизмов, однако меньшие предметы, например, приборы ночного видения, контролировать было труднее.

  • Напомним, в ноябре Пентагон сообщал , что американские военные проводят инспекции в Украине, чтобы убедиться, что Украина должным образом использует оружие, предоставленное союзниками. По результатам проверки в США заявили, что не располагают информацией о том, что предоставленное Украине оружие используется не по назначению.
  • В январе, на фоне коррупционных скандалов в минобороны, в Киев приехали аудиторы США, чтобы убедиться, что "помощь или оружие не перенаправляются". Они не обнаружили существенных злоупотреблений.

Криминал
Война с Россией
США
оружие для Украины
Читайте также:
Жозеп Боррель
20 июля, 2023 четверг
"Выход один – увеличить военную поддержку Украины": Боррель рассказал, как ЕС ответит на угрозы РФ обстреливать суда с зерном
Станіслав Черчесов
19 июля, 2023 среда
"Ференцварош" погнал российского тренера после позорного поражения в ЛЧ
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
19 июля, 2023 среда
Президент Бразилии заявил, что мир устал от войны России в Украине
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.63
    Покупка 36.63
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 40.93
    Продажа 41.9
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
21 июля
05:34
МАГАТЭ проводит ротацию экспертов на всех АЭС в Украине
05:06
Tesla авто
Проблемы с ремнями безопасности: Tesla отзывает почти 16 тысяч авто
04:10
Telegram
У Telegram появились сториз, но пока только для Premium-подписчиков
04:00
Эксклюзив
Угроза теракта РФ на ЗАЭС отсутствует, но полную безопасность может гарантировать только возвращение станции под контроль Украины, - Юсов
03:42
Связанные с Пекином хакеры взломали почту посла США в Китае, - WSJ
03:14
На Таврическом направлении уничтожены 5 складов боеприпасов врага и 15 единиц техники
02:46
Определился соперник полтавской "Ворсклы" в квалификации Лиги конференций
02:18
F-16
F-16 поступят в Украину, вероятно, ближе к концу года, - Белый дом
01:50
Евгений Пригожин и его наемники
Они должны были погибнуть на войне: после бунта Пригожина домой возвращаются 20 тыс. бывших заключенных, - правозащитница
01:22
Голодомор
Достройка Музея Голодомора: Ткаченко считает уместным выделение 500 млн грн во время войны
00:54
Во Франции сформировано новое правительство Элизабет Борн
00:28
Александр Ткаченко
Министр культуры Александр Ткаченко подал заявление об увольнении
00:02
"Несмотря на сверхсложные минные поля и противотанковые заграждения, ВСУ методически уничтожают врага": Залужный рассказал Милли о ситуации на поле боя
2023, четверг
20 июля
23:33
"Надлежащим образом и эффективно": Белый дом подтвердил, что Украина начала использовать кассетные боеприпасы
23:05
Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с принадлежащим российским олигархам Сенс Банком
22:35
Зеленский поручил Шмыгалю найти замену министру культуры Ткаченко
22:11
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погиб 31 человек, - глава МВД Клименко
22:00
Аналитика
Более 52 тыс. человек в розыске: кто, где и за что прячутся. Исследование Youcontrol
21:35
Пекин отреагировал на повреждение консульства КНР во время российских обстрелов Одессы
20:47
Эксклюзив
Верховная Рада
Комитет Рады исключил из законопроекта об английском языке все нормы, связанные с кино, - нардеп Вятрович
20:45
ЕС планирует выделить 20 млрд евро на оборонные нужды Украины
20:41
Выход РФ из "зернового соглашения", обстрелы портов и незаконная блокировка судоходства: Зеленский провел разговор с премьер-министром Эфиопии
20:17
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Если РФ атакует суда в Черном море, то ответ Украины будет мгновенным. Колонка Сергея Згурца
20:01
OPINION
Кислородная недостаточность
19:55
Россияне ударили по Петровке на Харьковщине: ранены двое мужчин
19:51
Обновлено
В Багдаде захватили посольство Швеции из-за инцидента с сожжением Корана: посла выслали из страны
19:51
Всемирный банк предоставит Украине ссуду на $1,5 млрд под гарантии Японии
19:26
Новый посол Германии Мартин Егер начал работу в Украине
19:25
Обновлено
Ночью Россия обстреляла Сумщину, Черниговщину, Одесчину и Николаевщину: есть разрушения админздания и жилого дома, погибшие и раненые
19:09
Интервью
Представитель ГУР Юсов: об условном Путине, угрозе из Беларуси (сейчас ее нет) и 47 обменах пленными. Первая часть
19:00
Враг пытался восстановить утраченные позиции на Запорожском направлении, но безрезультатно, — Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 512 дня войны: взрывы на военном полигоне в Крыму и успехи в контрнаступлении ВСУ
18:53
ЕС ввел новые санкции против Ирана за поддержку агрессии РФ против Украины и режима Асада в Сирии
18:24
Эксклюзив
Терроризм и войны в Африке, миграция в Европу: военный эксперт Коваленко спрогнозировал последствия недееспособности "зернового соглашения"
18:21
Канада
ЧВК Вагнера, ядерный сектор и минкульт: Канада ввела новый пакет санкций против РФ
18:08
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Дроны или сериалы? Как мы дошли до того, что Буданов просит деньги у людей на дроны
18:01
Украинский персонал ЗАЭС отказывается запускать четвертый энергоблок
17:57
Ругались и нападали на людей: в Черногории работники бара избили пьяных россиян, - СМИ
17:30
Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова
17:15
Инвестиции на $3 млрд и 75 маршрутов: лоукостер Ryanair рассказал о планах возобновления работы в Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV