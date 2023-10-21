В Пентагоне рассказали, чем Китай помогает России в войне против Украины

Об этом говорится в опубликованном докладе Министерства обороны США, посвященном военной активности КНР, информирует "Крым. Реалии".

Изучение документов российской таможни показало, что китайские компании, в том числе государственные, в 2023 году продавали России, в том числе и вооружение, в том числе стрелковое оружие и товары двойного назначения – дроны, различные запчасти, защитное снаряжение или навигационные механизмы.

Судя по докладу Пентагона, с марта 2022 года по август 2023 года китайские производители продали России БПЛА и их компонентов на сумму более 12 миллионов долларов. А российские войска использовали эти китайские дроны для нацеливания, наблюдения и нанесения ударов по ВСУ.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".

В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой "мирный план". WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.

2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.

27 июня посол Китая в ЕС Фу Цун на вопрос о поддержке границ Украины в 1991 году сказал : "Я не понимаю, почему бы и нет". В МИД Китая на заявление своего дипломата отреагировали сдержанно.

Евросоюз 30 июня обратился в Китай с призывом надавить на Россию, чтобы она вывела свои войска с территории Украины без каких-либо условий.

17 октября Путин прибыл в Пекин. Он принял участие в форуме "Один пояс – один путь".

Накануне ЕС и США призвали Китай к давлению на Россию и прямому диалогу с Украиной.