Об этом говорится на сайте Пентагона, со ссылкой заместителя пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх.

Мы, безусловно, осознаем преимущества любой возможности спутниковой связи, которую украинцы могут использовать не только на поле боя, но и внутри самой страны. Мы понимаем хрупкость этих коммуникаций, и важно, чтобы не только командование и контроль оставались нетронутыми на поле боя, но и связь по всей стране. Мы оцениваем наши возможности и пытаемся сделать все возможное, чтобы помочь сохранить эту спутниковую связь для украинских сил", - говорится в сообщении.

В Пентагоне отмечают, что ведут переговоры не только со SpaceX, но и с другими компаниями спутниковой связи.

"Я не собираюсь раскрывать прямо сейчас, что это такое или с кем мы разговариваем. Но мы знаем, что есть и другие компании, не только SpaceX, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать, когда дело доходит до предоставления Украине того, что ей необходимое на поле боя".

Сингх отметила, что украинская сторона в течение 7-8 месяцев посредством Starlink успешно координировала и планировала операции на поле боя.

Пентагон отмечает, что эта система стала важной для продолжения как гражданской, так и военной связи в стране, где ведутся боевые действия.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. В правительстве заверили , что терминалы Starlink работали, работают и будут работать.

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