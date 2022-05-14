В Пентагоне предупреждают о возможных перерывах в поставках оружия для Украины
Если Сенат не примет решение о продлении оказания помощи Украине до 19 мая, между поставками вооружения могут быть перерывы.
Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.
Американский Сенат должен принять решение о продлении помощи Киеву до 19 мая во избежание остановок в поставках необходимого украинской армии вооружения.
"Это не значит, что 20 мая все остановится. Но если мы не получим эти полномочия в ближайшее время, – объясняет Кирби, – может быть пузырь, период времени, в течение которого просто ничего не двигается. Мы хотим убедиться, что этого удастся избежать".
- Как ранее отмечал Джон Кирби, оборонное ведомство США готово еще несколько недель поставлять помощь Украине из предыдущего пакета, поскольку имеет до сих пор нереализованный транш на $150 млн, утвержденный на прошлой неделе, а также еще $100 млн остатка.
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