Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

Американский Сенат должен принять решение о продлении помощи Киеву до 19 мая во избежание остановок в поставках необходимого украинской армии вооружения.

"Это не значит, что 20 мая все остановится. Но если мы не получим эти полномочия в ближайшее время, – объясняет Кирби, – может быть пузырь, период времени, в течение которого просто ничего не двигается. Мы хотим убедиться, что этого удастся избежать".

Как ранее отмечал Джон Кирби, оборонное ведомство США готово еще несколько недель поставлять помощь Украине из предыдущего пакета, поскольку имеет до сих пор нереализованный транш на $150 млн, утвержденный на прошлой неделе, а также еще $100 млн остатка.

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