В Пентагоне предупредили о намерении России истощить запасы украинской ПВО
Россия пытается перегрузить и истощить запасы украинской ПВО. Поэтому страна-агрессор увеличила количество собственных ракетных ударов
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление замминистра обороны Пентагона по вопросам политики Колина Кала.
По его словам, Россия стремится доминировать в небе над страной, заставляя Украину использовать крайне необходимые ей запасы.
При этом Кал добавил, что Штаты преданы обеспечению украинцев оснащением, необходимым для поддержки их обороны.
"Мы знаем, что такое российская теория победы и мы стремимся убедиться, что она не сработает, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону дееспособной", - добавил он.
- 15 ноября враг выпустил по Украине более 100 ракет, превзойдя атаку 10 октября. Россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ривне, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
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