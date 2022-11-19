Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление замминистра обороны Пентагона по вопросам политики Колина Кала.

По его словам, Россия стремится доминировать в небе над страной, заставляя Украину использовать крайне необходимые ей запасы.

При этом Кал добавил, что Штаты преданы обеспечению украинцев оснащением, необходимым для поддержки их обороны.

"Мы знаем, что такое российская теория победы и мы стремимся убедиться, что она не сработает, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону дееспособной", - добавил он.

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