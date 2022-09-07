В Пентагоне подтвердили, что ВСУ продвигаются вперед на Херсонщине
В министерстве обороны США заявили, что Украина ведет успешное наступление и продвигается вперед в Херсонской области.
Об этом сообщает сайт Пентагона .
По словам бригадного генерала Пета Райдера, Россия начала свою жестокую войну против Украины, имея невероятное преимущество в людях и технике. Однако воля и устойчивость украинцев были такими, что они отбили атаки на Киев и остановили российское продвижение на Донбассе. Представитель Пентагона подчеркнул, что сейчас Украина начала наступление в Херсонской области и вокруг нее и есть признаки того, что украинские военные продвигаются вперед.
Он отметил, что с января 2021 года Соединенные Штаты оказали Украине помощь более чем на $11 млрд. Она включает противотанковые системы Javelin, ПЗРК Stinger, беспилотные летательные комплексы, гранатометы, гаубицы, вертолеты, тактические машины, артиллерийские радары, бронетранспортеры, миллионы боеприпасов.
"Десятки тысяч украинских солдат прошли подготовку с 2014 года, и этот темп ускорился после неспровоцированного вторжения России в феврале. Военнослужащие США проводят обучение украинских солдат с различными системами вооружений, которые мы предоставляем Украине", - сказал Райдер.
- 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ ведут наступление не только в Херсонской области.
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