Об этом сообщил во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams уже доставлен в Германию для тренировок на них украинский военных. народа Украины", – сказал он.

Райдер напомнил, что эти танки предназначены только для обучения, они не будут переданы на фронт в Украину. В то же время танки, предназначенные для отправки в Украину, модернизируют и планируют доставить до конца года.