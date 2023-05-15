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В Пентагоне подтвердили, что в Германию прибыл 31 танк Abrams, на которых будут учиться военные ВСУ

15 мая, 2023 понедельник
22:53
Мир

В Германию из США доставили 31 танк Abrams. На этих танках будут учиться украинские военные

Об этом сообщил во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams уже доставлен в Германию для тренировок на них украинский военных. народа Украины", – сказал он.

Райдер напомнил, что эти танки предназначены только для обучения, они не будут переданы на фронт в Украину. В то же время танки, предназначенные для отправки в Украину, модернизируют и планируют доставить до конца года.

  • 21 апреля, во время встречи Контактной группы в формате "Рамштайн", было решено , что подготовка украинцев к управлению танками Abrams начнется в Германии в начале лета и продлится 10 недель.
  • Патрик Райдер уже объяснял , что танки в течение нескольких следующих недель прибудут из США в Германию для обучения украинских военнослужащих, не будут затем отправлены в Украину для участия в боевых действиях. Министр обороны США Ллойд Остин сообщал , что Соединенные Штаты передадут Украине танки Abrams в начале осени 2023 года .
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