В Пентагоне подтвердили, что российский буксир "Василий Бех" был уничтожен ракетой Harpoon, - журналист WP
Источники в минобороны США подтвердили, что российский буксир "Василий Бех" был уничтожен в Черном море ракетой Harpoon.
Об этом сообщил журналист The Washington Post Дэн Ламот в twitter .
"Украинские войска ударили по крайней мере одной ракетой Harpoon по российскому морскому буксиру, сообщает минобороны США, что подтверждает украинские заявления. По словам чиновника, ракеты в Украину поставлялись не Соединенными Штатами, но они – американского производства", – написал Ламот.
- 17 июня Вооруженные силы Украины подбили ракетами Harpoon буксир российского флота "Василий Бех", перевозивший на остров Змеиное вооружение и личный состав.
- Позже подбитый буксир российского флота "Василий Бех" утонул после поражения .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.52
Покупка 34.52Продажа 35.33
-
EUR
Покупка 35.98Продажа 37.25
- Актуальное
- Важное