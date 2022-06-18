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Главная война с Россией В Пентагоне подтвердили, что российский буксир "Василий Бех" был уничтожен ракетой Harpoon, - журналист WP

В Пентагоне подтвердили, что российский буксир "Василий Бех" был уничтожен ракетой Harpoon, - журналист WP

18 июня, 2022 суббота
06:18
война с Россией

Источники в минобороны США подтвердили, что российский буксир "Василий Бех" был уничтожен в Черном море ракетой Harpoon.

Об этом сообщил журналист The Washington Post Дэн Ламот в twitter .

"Украинские войска ударили по крайней мере одной ракетой Harpoon по российскому морскому буксиру, сообщает минобороны США, что подтверждает украинские заявления. По словам чиновника, ракеты в Украину поставлялись не Соединенными Штатами, но они – американского производства", – написал Ламот.

  • 17 июня Вооруженные силы Украины подбили ракетами Harpoon буксир российского флота "Василий Бех", перевозивший на остров Змеиное вооружение и личный состав.
  • Позже подбитый буксир российского флота "Василий Бех" утонул после поражения .

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остров Змеиный
ракеты
Washington Post
Военные новости
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