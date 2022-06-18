Об этом сообщил журналист The Washington Post Дэн Ламот в twitter .

"Украинские войска ударили по крайней мере одной ракетой Harpoon по российскому морскому буксиру, сообщает минобороны США, что подтверждает украинские заявления. По словам чиновника, ракеты в Украину поставлялись не Соединенными Штатами, но они – американского производства", – написал Ламот.

17 июня Вооруженные силы Украины подбили ракетами Harpoon буксир российского флота "Василий Бех", перевозивший на остров Змеиное вооружение и личный состав.

Позже подбитый буксир российского флота "Василий Бех" утонул после поражения .

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