Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передают CNN.

Ошибка в расчетах возникла потому, что службы Пентагона использовали стоимость оборудования, которое замещает переданную технику, а не так называемую остаточную стоимость, "тем самым завышая стоимость оборудования, изъятого из американских запасов и предоставленное Украине", отметила она.

По окончательным расчетам, ошибка составила 3,6 млрд долларов в текущем финансовом году и 2,6 млрд долларов в 2022 финансовом году, завершившемся в конце сентября. То есть в общей сложности 6,2 миллиарда долларов.

Таким образом, Пентагон имеет дополнительные деньги, которые можно использовать для новой помощи Украины во время контрнаступления против России. И это перед завершением финансового года, когда финансирование конгресса начинает сокращаться.

Представительница Пентагона подчеркнула, что обнаруженное несоответствие никоим образом не ограничивает размер ни одного из пакетов помощи Украине, выделяемого из запасов американской армии, как и одобренного конгрессом финансирования с этой же целью.

Также Сингх добавила, что после выявленных ошибок американское ведомство получило новые указания по оценке стоимости предоставленного Украине оборудования, "чтобы гарантировать, что мы используем самые точные методы учета".

Помощь США Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Америка предоставила нашей стране военную помощь около 40 млрд долларов и продолжает это делать. В частности, 7 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что у Штатов достаточно финансирования для поддержки Украины в 2023 году.

А 9 июня США объявили о пакете военной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд долларов. Он включает в себя боеприпасы для систем ПВО Patriot, системы ПВО HAWK и ракеты, артиллерийские снаряды, беспилотники Puma и прочее.

Уже впоследствии американцы заявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.

Кроме того, американские партнеры выделили дополнительную гуманитарную помощь в размере 205 миллионов долларов для поддержки украинского народа.