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Главная война с Россией В Пентагоне перемещение российских войск возле Киева назвали не отводом, а передислокацией

В Пентагоне перемещение российских войск возле Киева назвали не отводом, а передислокацией

29 мартa, 2022 вторник
23:58
война с Россией

Американские военные и дальше считают, что угроза столицы Украины не миновала

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.

"Были ли какие-нибудь передвижения российских частей от Киева примерно за последний день? Да, мы считаем, что были. Но численность этих подразделений невелика", - сказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Никто не должен обманывать себя недавними заявлениями Кремля о том, что он вдруг просто убавит военные атаки под Киевом.

"Мы считаем, что это передислокация, а не настоящее отступление и что мы все должны быть готовы и ждать большого наступления в других районах Украины. В то же время это не означает, что угроза Киеву миновала", - подчеркнул он.

Кирби сказал, что количество российских войск, которые удаляются от украинской столицы, сейчас больше, чем приближающиеся, но Россия продолжает авиаудары по городу "даже сегодня".

Кирби также сообщил, что американские военные в Польше "взаимодействуют" с украинскими во время передачи им вооружений, но называть это обучением "в классическом смысле", по его словам, нельзя.

  • Напомним, сегодня российская делегация после переговоров заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.
  • Однако впоследствии представитель России на переговорах уточнил , что деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня.

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Киев
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