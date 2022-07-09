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Главная война с Россией В Пентагоне оценили влияние HIMARS на ход боевых действий на Донбассе

В Пентагоне оценили влияние HIMARS на ход боевых действий на Донбассе

9 июля, 2022 суббота
10:28
война с Россией HIMARS

В министерстве обороны США заявили, что украинские военные с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS срывают наступления россиян на Донбассе

Об этом сообщает официальный сайт Пентагона.

"Мы все чаще наблюдаем способность украинцев использовать системы HIMARS, чтобы значительно помешать способности россиян продвигаться даже там, где они так сложно и медленно наступали. Поэтому мы вообще не видим, чтобы Россия выигрывала это сражение", – заявил во время брифинга представитель Пентагона.

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Он добавил, что россияне достигают очень постепенного, ограниченного и высокозатратного прогресса только на определенных небольших участках Донбасса.

"Они сильно отстают от своих сроков и не достигают своих целей", – отметил представитель минобороны США.

  • 8 июля стало известно, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на $400 млн, в том числе новое высокоточное оружие.

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военные силы Украины
США
Военные новости
оружие для Украины
HIMARS
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