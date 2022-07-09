Об этом сообщает официальный сайт Пентагона.

"Мы все чаще наблюдаем способность украинцев использовать системы HIMARS, чтобы значительно помешать способности россиян продвигаться даже там, где они так сложно и медленно наступали. Поэтому мы вообще не видим, чтобы Россия выигрывала это сражение", – заявил во время брифинга представитель Пентагона.

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Он добавил, что россияне достигают очень постепенного, ограниченного и высокозатратного прогресса только на определенных небольших участках Донбасса.

"Они сильно отстают от своих сроков и не достигают своих целей", – отметил представитель минобороны США.

8 июля стало известно, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на $400 млн, в том числе новое высокоточное оружие.

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