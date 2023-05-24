В Пентагоне отреагировали на заявления России о захвате Бахмута
Министерство обороны США не делает публичных оценок о том, действительно ли россияне полностью захватили Бахмут Донецкой области. Однако в ведомстве признают, что РФ контролирует значительную часть города
Об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.
"Опять же, я не хочу вдаваться в оперативную информацию об Украине здесь с трибуны, кроме того, чтобы сказать, что мы знаем, что Россия действительно удерживает значительную часть территории в Бахмуте и вокруг него. Но украинцы продолжают бои в районе Бахмута", – сказал он.
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Райдер отмечает, что даже если Россия заняла позиции в Бахмуте, США не считают это стратегическим достижением и то, что российские войска заплатили невероятно высокую цену с точки зрения человеческих жизней и возможностей.
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В то же время, американцы оценивают, что оборона Украины в районе Бахмута остается очень прочной.
- Напомним, 20 мая главарь российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила, что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
- В вечернем (20 мая) и утреннем (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город. Минобороны РФ заявило о взятии города в полночь 21 мая.
- 21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины взяли Бахмут в полуокружение, что дает возможность уничтожать россиян – врага в подконтрольной части города приходится обороняться. В тот же день командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сказал, что украинские воины продвигаются по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение. А спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул: украинские защитники в воскресенье продвинулись на около 200 метров на некоторых участках возле Бахмута. Кроме того, они продолжают удерживать юго-западный участок города.
- 22 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ за сутки смогли еще больше продвинуться под Бахмутом - на расстояние от 200 до 400 метров.
- 23 мая Генштаб ВСУ отчитывался, что в эпицентре боевых действий остается Бахмут. На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населённого пункта Хромово. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Озаряновка и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.
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