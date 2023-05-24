В Пентагоне отреагировали на заявления России о захвате Бахмута

Об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

"Опять же, я не хочу вдаваться в оперативную информацию об Украине здесь с трибуны, кроме того, чтобы сказать, что мы знаем, что Россия действительно удерживает значительную часть территории в Бахмуте и вокруг него. Но украинцы продолжают бои в районе Бахмута", – сказал он.

Читайте также: Череватый о ситуации в Бахмуте: вагнеровцы имеют серьезные проблемы с людьми, а ВСУ держат ряд зданий и продвигаются

Райдер отмечает, что даже если Россия заняла позиции в Бахмуте, США не считают это стратегическим достижением и то, что российские войска заплатили невероятно высокую цену с точки зрения человеческих жизней и возможностей.

Читайте также: В пригороде Бахмута продолжаются бои, армия РФ пытается занять выгодные позиции, однако неудачно, - Маляр

В то же время, американцы оценивают, что оборона Украины в районе Бахмута остается очень прочной.