В Пентагоне отреагировали на заявку Украины о вступлении в НАТО

Об этом сообщает официальный сайт Пентагона.

"Мы привержены поддержке политики "открытых дверей" НАТО, но то, как это происходит, действительно является вопросом, который решается 30 странами, проводящими голосование", - сказал Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом на Гавайях.

Он добавил, что в настоящее время США сосредоточены на том, чтобы у Украины было все необходимое для успеха и Вашингтон уже видит некоторые хорошие результаты, которые Украина достигла в войне с РФ.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в Альянсе.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась в поддержку членства Украины в Североатлантическом альянсе после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.

1 октября Германия приветствовала решение Украины подать заявку на вступление в НАТО.

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