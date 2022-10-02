В Пентагоне отреагировали на заявку Украины о вступлении в НАТО
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поддерживает политику "открытой двери" НАТО, но решение о вступлении Украины в Альянс зависит от всех 30 его членов
Об этом сообщает официальный сайт Пентагона.
"Мы привержены поддержке политики "открытых дверей" НАТО, но то, как это происходит, действительно является вопросом, который решается 30 странами, проводящими голосование", - сказал Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом на Гавайях.
Он добавил, что в настоящее время США сосредоточены на том, чтобы у Украины было все необходимое для успеха и Вашингтон уже видит некоторые хорошие результаты, которые Украина достигла в войне с РФ.
- 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
- Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в Альянсе.
- Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась в поддержку членства Украины в Североатлантическом альянсе после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.
- 1 октября Германия приветствовала решение Украины подать заявку на вступление в НАТО.
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