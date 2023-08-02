Об этом на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

На вопрос журналиста об обеспокоенности безопасности восточного фланга НАТО после инцидента на белорусско-польской границе, генерал ответил, что сейчас нечего объявлять о каких-либо дополнительных изменениях в позиции сил НАТО.

"Вы знаете, когда речь заходит о польской обороне, я бы направил вас в польское министерство обороны. Кроме того, опять же, мы будем продолжать очень серьезно относиться к безопасности НАТО и продолжать сотрудничать с нашими союзниками по НАТО для обеспечения безопасности каждого квадратного дюйма Альянса ", – подчеркнул Райдер.

Граница Польши и Беларуси: что известно

23 февраля Польша ужесточила меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.

В июне на границе Польши с Беларусью под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, в том числе двое офицеров. Пока неизвестно, кто именно обстрелял автомобиль. 16 июня польские пограничники назвали обстрел автомобиля на границе эскалацией ситуации.

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь. 27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.

В начале июля Польша усилила границу с Беларусью полтысячей полицейских. 8 июля сообщалось о направлении на границу дополнительной силы, среди которой более 1000 военных и около 200 единиц военной техники.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

27 июля сообщалось , что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши.

29 июля стало известно , что Польша вместе с Литвой могут закрыть границу с Беларусью из-за провокации ПИК Вагнера.

Министерство обороны Польши 1 августа подтвердило , что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время "учений". В то же время, министерство обороны Беларуси открестилось от заявлений польской стороны, заявив , что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств возле белорусской границы".