В Пентагоне отказались называть количество танков Abrams, полученных Украиной
В Минобороны США отказались называть точные цифры и рассказывать подробности танков Abrams, которые они передали Украине
Об этом сообщает Укринформ.
Во время брифинга в Пентагоне Сабрина Сингх на вопрос, может ли она подтвердить прибытие танков Abrams в Украину, заявила, что не возражает, но именно "украинцы сделали заявление о прибытии, поэтому этот вопрос нужно задавать им".
Сингх воздержалась от точного ответа на вопрос о том, сколько танков было в первом транше и когда ждать прибытия второй партии.
"Я не буду вдаваться в конкретные цифры или какие-либо дополнительные подробности о том, сколько танков и когда прибудут. На самом деле украинцы должны объявить, когда они будут готовы. А я просто оставлю это как есть", - сказала Сабрина Сингх.
Передача "абрамсов" Украине
25 января 2023 г. президент США Джо Байден официально объявил о предоставлении Украине 31 "абрамса".
Такой шаг от США оказал еще один положительный эффект для Украины – он подтолкнул Германию к передаче Киеву танков Leopard.
В мае первая группа из 400 украинских военных начала в Германии обучение на американских танках Abrams.
25 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в Украину первой партии танков Abrams американского производства.
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