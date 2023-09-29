В Пентагоне отказались называть количество танков Abrams, полученных Украиной

Об этом сообщает Укринформ.

Во время брифинга в Пентагоне Сабрина Сингх на вопрос, может ли она подтвердить прибытие танков Abrams в Украину, заявила, что не возражает, но именно "украинцы сделали заявление о прибытии, поэтому этот вопрос нужно задавать им".

Сингх воздержалась от точного ответа на вопрос о том, сколько танков было в первом транше и когда ждать прибытия второй партии.

"Я не буду вдаваться в конкретные цифры или какие-либо дополнительные подробности о том, сколько танков и когда прибудут. На самом деле украинцы должны объявить, когда они будут готовы. А я просто оставлю это как есть", - сказала Сабрина Сингх.

Передача "абрамсов" Украине

25 января 2023 г. президент США Джо Байден официально объявил о предоставлении Украине 31 "абрамса".

Такой шаг от США оказал еще один положительный эффект для Украины – он подтолкнул Германию к передаче Киеву танков Leopard.

В мае первая группа из 400 украинских военных начала в Германии обучение на американских танках Abrams.

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в Украину первой партии танков Abrams американского производства.