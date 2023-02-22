В Пентагоне опровергли, что РФ проводила испытания межконтинентальной баллистической ракеты, пока Байден был в Киеве
Россия не производила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" во время пребывания президента США Джо Байдена в Киеве 20 февраля
Об этом сообщил официальный представитель минобороны США, передает Bloomberg .
По словам представителя Пентагона, Россия не проводила испытаний межконтинентальной баллистической ракеты, пока Байден был в Киеве . К тому же Россия предупредила США об этом запуске в соответствии со своими обязательствами в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях еще до того, как стало известно о визите Байдена в Украину.
Такое испытание является обычным и не стало неожиданностью, отмечает издание. США не сочли испытание угрозой для себя или своих союзников, добавил представитель Пентагона.
- Ранее издание CNN сообщило, что Россия провела неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты во время пребывания Байдена в Украине.
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