Об этом сообщил официальный представитель минобороны США, передает Bloomberg .

По словам представителя Пентагона, Россия не проводила испытаний межконтинентальной баллистической ракеты, пока Байден был в Киеве . К тому же Россия предупредила США об этом запуске в соответствии со своими обязательствами в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях еще до того, как стало известно о визите Байдена в Украину.

Такое испытание является обычным и не стало неожиданностью, отмечает издание. США не сочли испытание угрозой для себя или своих союзников, добавил представитель Пентагона.