В Пентагоне "очень сомневаются", что Китай нападет на Тайвань
Министр обороны США Ллойд Остин усомнился, что Китай в ближайшее время начнет военную агрессию против Тайваня
Об этом пишет Reuters.
Выступая перед журналистами, Ллойд Остин сказал, что действительно в последнее время наблюдается высокая военная активность Китая вокруг Тайваня. Это касается, прежде всего, действий военного флота.
В то же время Остин подчеркнул, что "очень сомневается" в возможном начале войны Китая против Тайваня в ближайшее время.
- Напомним, накануне глава Пентагона заявил, что сообщения РФ о взятии Соледара не имеют подтверждений.
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