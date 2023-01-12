Об этом пишет Reuters.

Выступая перед журналистами, Ллойд Остин сказал, что действительно в последнее время наблюдается высокая военная активность Китая вокруг Тайваня. Это касается, прежде всего, действий военного флота.

В то же время Остин подчеркнул, что "очень сомневается" в возможном начале войны Китая против Тайваня в ближайшее время.

Напомним, накануне глава Пентагона заявил, что сообщения РФ о взятии Соледара не имеют подтверждений.

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