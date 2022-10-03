Об этом Остин рассказал в интервью CNN .

По его словам, США и так поставляют Украине вооружение, которое очень эффективно на поле боя, и "дело не только в оборудовании, которое у вас есть".

"Речь идет о том, как вы используете это оборудование, как вы синхронизируете все имеющиеся вещи, чтобы были эффекты на поле боя, которые затем могут создавать возможности", – сказал Остин

Он отметил, что имеющиеся в Украине высокоточные боеприпасы GMLRS к реактивным системам залпового огня HIMARS обеспечивают необходимую огневую мощность и дальность действия до 80 км для текущих потребностей Украины и способны поражать подавляющее большинство российских целей.

Остин отметил, что украинские силы должным образом использовали технологию HIMARS для осуществления атак на материально-технические склады, командование и контроль, что отнимает значительный потенциал у россиян.

25 сентября в Пентагоне заявили, что Украине пока не нужны дальнобойные ракеты для HIMARS - ATACMS, которые бьют на расстояние около 300 км.

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