В Пентагоне объяснили, почему Украина до сих пор не получила дальнобойные ракеты к HIMARS
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина не получила дальнобойных ракет ATACMS, поскольку на данном этапе войны успешно выполняет задачи посредством вооружения меньшей дальности
Об этом Остин рассказал в интервью CNN .
По его словам, США и так поставляют Украине вооружение, которое очень эффективно на поле боя, и "дело не только в оборудовании, которое у вас есть".
"Речь идет о том, как вы используете это оборудование, как вы синхронизируете все имеющиеся вещи, чтобы были эффекты на поле боя, которые затем могут создавать возможности", – сказал Остин
Он отметил, что имеющиеся в Украине высокоточные боеприпасы GMLRS к реактивным системам залпового огня HIMARS обеспечивают необходимую огневую мощность и дальность действия до 80 км для текущих потребностей Украины и способны поражать подавляющее большинство российских целей.
Остин отметил, что украинские силы должным образом использовали технологию HIMARS для осуществления атак на материально-технические склады, командование и контроль, что отнимает значительный потенциал у россиян.
- 25 сентября в Пентагоне заявили, что Украине пока не нужны дальнобойные ракеты для HIMARS - ATACMS, которые бьют на расстояние около 300 км.
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