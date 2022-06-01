В Пентагоне обнародовали детали нового пакета военной помощи

Об этом сообщает "Европейская правда".

Первым пунктом в пакете названы HIMARS с боеприпасами, количество которых не раскрывают, как и дальнобойную способность пакетов.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на слова чиновника Пентагона Колина Каля сообщает , что "изначально" будут предоставлены четыре системы HIMARS, для обучения украинским военным понадобится ориентировочно три недели.

Также в пакет войдут:

пять радиолокационных систем для контрбатарейной борьбы;

две РЛС воздушного мониторинга;

1000 "джавелинов" и 50 пусковых установок (Command Launch Units);

6000 единиц противотанкового оружия;

15 тысяч снарядов для 155-мм гаубиц;

четыре вертолета Mi-17;

15 тактических транспортных средств;

запчасти и другое оборудование.

"США также продолжают работу с союзниками и партнерами, чтобы предоставлять Украине необходимое вооружение в соответствии с изменением потребностей на поле боя", - добавляют в коммюнике.

Это уже одиннадцатый пакет военной помощи для Украины из запасов Пентагона с августа 2021 года.

С начала работы администрации Байдена США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 5,3 млрд долларов, из которых 4,6 млрд – после начала полномасштабной войны 24 февраля. Общая сумма предоставленной с 2014 года помощи в сфере безопасности США для Украины достигла 7,3 млрд долларов.

Сегодня, 1 июня, США объявили о новом пакете военной помощи в Украине.

Украина вышла на первое место в мире по объемам поставки оружия из США. С 2014 по 2021 год США передали Киеву военную помощь на $2,7 млрд.

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