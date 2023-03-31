В Пентагоне не видят признаков передачи КНДР дополнительного вооружения России
Соединенные Штаты Америки пока не наблюдали поставок дополнительного вооружения российской армии со стороны Северной Кореи
Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.
На вопрос о том, фиксируют ли в Пентагоне подготовку к передаче КНДР дополнительного вооружения России, он ответил: "Пока мы не видим подобного, кроме ранее обнародованного факта поставки группе Вагнера".
Райдер подчеркнул, что США "тщательно следит за этим".
- В январе представитель США при Совбезе ООН заявила, что Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.
- Впоследствии США передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ПВК Вагнера для применения в войне против Украины.
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