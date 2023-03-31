Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

На вопрос о том, фиксируют ли в Пентагоне подготовку к передаче КНДР дополнительного вооружения России, он ответил: "Пока мы не видим подобного, кроме ранее обнародованного факта поставки группе Вагнера".

Райдер подчеркнул, что США "тщательно следит за этим".