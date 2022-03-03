В Пентагоне не могут подтвердить подготовку войск Беларуси к участию в войне в Украине
Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что Минобороны США не располагает информацией, подтверждающей подготовку вооруженных сил Беларуси к участию в российско-украинской войне
Об этом сообщает Укринформ.
"У нас нет информации", - ответил Кирби по этому вопросу.
Спикер подчеркнул, что разведка США не может подтвердить и тот факт, что президент РФ Владимир Путин подводит дополнительные военные подразделения к границе с Украиной. Кирби отметил, что Путин подвел к украинской границе почти 150 тыс. военных, и из них большинство уже вошло в Украину.
"Сейчас россияне потеряли наступательный темп, однако пока сохраняют достаточно сил для наступления. В то же время и украинская сторона восстановила собственные силы и готова к смелому противостоянию. Путин все еще имеет варианты для того, чтобы предотвратить худший сценарий, а именно остановить эскалацию и согласиться на режим прекращение огня", - сказал Кирби.
- Напомним, в Сенат США внесли законопроект под названием HEROIAM SLAVA Act о санкциях в отношении всех госпредприятий РФ.
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