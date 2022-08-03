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В Пентагоне назвали лживыми заявления Шойгу по поводу "уничтожения" украинских HIMARS

3 августа, 2022 среда
05:29
Мир Пентагон

В Пентагоне опровергли заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы уничтожении россиянами в Украине шести ракетных комплексов HIMARS

Об этом сообщает Reuters.

"Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова откровенно лживы", - отметил спикер Пентагона Тодд Брессил.

Он отметил, что украинские военные с разрушительной точностью и эффективностью применяют каждую из ракетных систем HIMARS, которые "США, союзники и партнеры предоставили для защиты от жестокого, преступного вторжения России".

  • В июле Сергей Шойгу приказал российским военным уничтожать дальнобойные ракетные и артиллерийские системы, которыми ВСУ бьет по оккупантам на Донбассе.
  • Впоследствии Россия регулярно начала заявлять, что поразила HIMARS на территории Украины, но не разу так и не представила доказательств. Так она насчитала около шести уничтоженных РСЗО.
  • 2 августа командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук отметил, что Украина не потеряла ни одной системы реактивного залпового огня HIMARS.

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Украина
Россия
война с Россией
США
HIMARS
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