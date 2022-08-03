В Пентагоне назвали лживыми заявления Шойгу по поводу "уничтожения" украинских HIMARS
В Пентагоне опровергли заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы уничтожении россиянами в Украине шести ракетных комплексов HIMARS
Об этом сообщает Reuters.
"Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова откровенно лживы", - отметил спикер Пентагона Тодд Брессил.
Он отметил, что украинские военные с разрушительной точностью и эффективностью применяют каждую из ракетных систем HIMARS, которые "США, союзники и партнеры предоставили для защиты от жестокого, преступного вторжения России".
- В июле Сергей Шойгу приказал российским военным уничтожать дальнобойные ракетные и артиллерийские системы, которыми ВСУ бьет по оккупантам на Донбассе.
- Впоследствии Россия регулярно начала заявлять, что поразила HIMARS на территории Украины, но не разу так и не представила доказательств. Так она насчитала около шести уничтоженных РСЗО.
- 2 августа командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук отметил, что Украина не потеряла ни одной системы реактивного залпового огня HIMARS.
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