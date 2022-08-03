В Пентагоне назвали лживыми заявления Шойгу по поводу "уничтожения" украинских HIMARS

Об этом сообщает Reuters.

"Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова откровенно лживы", - отметил спикер Пентагона Тодд Брессил.

Он отметил, что украинские военные с разрушительной точностью и эффективностью применяют каждую из ракетных систем HIMARS, которые "США, союзники и партнеры предоставили для защиты от жестокого, преступного вторжения России".

В июле Сергей Шойгу приказал российским военным уничтожать дальнобойные ракетные и артиллерийские системы, которыми ВСУ бьет по оккупантам на Донбассе.

Впоследствии Россия регулярно начала заявлять, что поразила HIMARS на территории Украины, но не разу так и не представила доказательств. Так она насчитала около шести уничтоженных РСЗО.

2 августа командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук отметил, что Украина не потеряла ни одной системы реактивного залпового огня HIMARS.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb