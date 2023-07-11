Об этом информирует Fox Business.

Согласно контракту, компания должна обеспечить военные технологии, которые помогли бы быстро и точно выявлять дипфейки для противодействия агрессии со стороны России и Китая во время информационной войны.

"С нами заключен контракт на разработку алгоритмов машинного обучения, способных выявлять искусственно сгенерированные или модифицированные лица или голоса на всех основных языках, независимо от расы, возраста и пола, и встроить этот искусственный интеллект в платформу, которую можно интегрировать в широком смысле в Министерство обороны США", - сказал гендиректор DeepMedia Риджул Гупта.

Он добавил, что генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели помогают инструментам компании в обнаружении дипфейков. Так алгоритмы DeepMedia обучались на подлинных и подробных образцах 50 языков.

"Наши алгоритмы обнаружения были обучены на миллионах как подлинных, так и поддельных образцов на 50 разных языках, и мы смогли определить с точностью 99,5%, является ли что-то подлинным, или оно каким-то образом манипулировалось с помощью ИИ", - рассказал Гупта.

Главный операционный директор компании Эмма Браун отметила, что важность многоязычного обнаружения дипфейков показало полномасштабное вторжение России в Украину. Так она вспомнила в частности дипфейк с президентом Украины Владимиром Зеленским, распространяемый в сети в прошлом году в начале вторжения.

"Единственный способ, благодаря которому удалось обнаружить дипфейк, – это то, что лингвисты знали, что акцент был неправильный. Такие моменты мы можем автоматизировать в нашей системе благодаря нашей генеративной технологии", – сказала Браун.