В Пенсионном фонде опровергли информацию об изменении порядка выплат пенсий с 1 сентября
Укрпочта с 1 сентября продолжит осуществлять доставку пенсий по желанию пенсионера
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Согласно сообщению, в последнее время распространяются необоснованные сообщения о массовом переводе с 1 сентября 2021 получателей пенсий на обслуживание в банки. Однако, отметили в ПФУ, порядок выплаты пенсий с 1 сентября 2021 не изменится.
В пресс-службе напомнили, что сейчас есть два способа выплаты пенсии: по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины организациями, осуществляющими выплату и доставку пенсий, или через учреждения банков.
При этом пенсию с доставкой по месту жительства пенсионера выплачивает национальный оператор почтовой связи - Укрпочта. Кроме того, уполномоченными на выплату пенсий является 44 банка. Пенсионер сам может выбрать способ выплаты пенсии.
Следовательно, отметили в пресс-служба, после 1 сентября пенсионеры по желанию смогут получать пенсии через Укрпочту с доставкой домой или в почтовых отделениях независимо от возраста, состояния здоровья или потребности в постоянном постороннем уходе. Оплату доставки при этом продолжит осуществлять Пенсионный фонд.
В то же время, Кабмин предусмотрел проведение отбора на конкурсной основе организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий по месту фактического проживания получателей в пределах Украины с 1 января 2023 года. К этому времени Укрпочта продолжит осуществлять доставку пенсий.
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