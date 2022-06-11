В пенсионном фонде объяснили, как получить пенсию за пропавших без вести
Пенсионный фонд Украины дал объяснение по получению пенсии в связи с потерей кормильца за лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах
Об этом Пенсионный фонд сообщил на своей официальной странице в соцсети.
Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи, находившимся на содержании кормильца. К нетрудоспособным членам семьи относятся, в частности:
- Муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- Дети, не достигшие 18 лет (дети обучающиеся и дети-сироты - 23 лет) или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;
- Муж (жена), один из родителей или брат или сестра, кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он не работает и занят уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.
Пенсия назначается независимо от продолжительности страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
Чтобы назначили пенсию, нужно подать заявление с необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Размер пенсии в связи с потерей кормильца исчисляется из предоставленных к заявлению документов.
Право на получение пенсии в связи с потерей кормильца возникает у нетрудоспособных членов семьи через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
- Напомним, Арестович назвал количество потерь Украины в войне с Россией
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное