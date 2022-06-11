В пенсионном фонде объяснили, как получить пенсию за пропавших без вести

Об этом Пенсионный фонд сообщил на своей официальной странице в соцсети.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи, находившимся на содержании кормильца. К нетрудоспособным членам семьи относятся, в частности:

Муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста; Дети, не достигшие 18 лет (дети обучающиеся и дети-сироты - 23 лет) или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет; Муж (жена), один из родителей или брат или сестра, кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он не работает и занят уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Пенсия назначается независимо от продолжительности страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Чтобы назначили пенсию, нужно подать заявление с необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Размер пенсии в связи с потерей кормильца исчисляется из предоставленных к заявлению документов.

Право на получение пенсии в связи с потерей кормильца возникает у нетрудоспособных членов семьи через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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