В Пенсильвании произошел взрыв на шоколадной фабрике: два человека погибли, девять пропали без вести
В пятницу, 24 марта, на шоколадной фабрике в Пенсильвании, США, произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, девять пропали без вести, несколько получили ранения
Об этом информирует AP .
Отмечается, что взрыв произошел на шоколадной фабрике RM Palmer Co. в округе Вест-Ридинг. Он раздался около 17:00. В результате повреждена сама фабрика и жилой дом рядом. Некоторых его жителей выселили.
Восьмерых пострадавших в результате взрыва доставить в больницу в пятницу вечером. Двоих госпитализировали в удовлетворительном состоянии, пятерых лечат и уже скоро отпустят домой. Еще одного пациента перевели в другое медицинское учреждение.
Причина взрыва выясняется.
Справка Компания RM Palmer Co., согласно информации на сайте, производит шоколадные новинки с 1948 года. Сейчас в ее штаб-квартире в Вест-Рединге работает 850 человек.
- 24 марта поддерживаемые Ираном боевики обстреляли базу США в Сирии, погиб один американский военнослужащий, Вашингтон ответил ударом по иранским наемникам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное