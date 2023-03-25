Об этом информирует AP .

Отмечается, что взрыв произошел на шоколадной фабрике RM Palmer Co. в округе Вест-Ридинг. Он раздался около 17:00. В результате повреждена сама фабрика и жилой дом рядом. Некоторых его жителей выселили.

Восьмерых пострадавших в результате взрыва доставить в больницу в пятницу вечером. Двоих госпитализировали в удовлетворительном состоянии, пятерых лечат и уже скоро отпустят домой. Еще одного пациента перевели в другое медицинское учреждение.

Причина взрыва выясняется.

Справка Компания RM Palmer Co., согласно информации на сайте, производит шоколадные новинки с 1948 года. Сейчас в ее штаб-квартире в Вест-Рединге работает 850 человек.