В Пенгтагоне назвали дату следующей встречи в формате "Рамштайн"
Следующая, одиннадцатая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе "Рамштайн" 21 апреля
Об этом заявили в командовании Военно-воздушных сил США в Европе, сообщает "Радио Свобода".
"Министр обороны США Ллойд Остин планирует возглавить личную встречу Контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе "Рамштайн", Германия, 21 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.
В ВВС добавляют, что Остин вновь приглашает министров обороны и военных высокопоставленных чиновников мира обсудить "продолжающийся в Украине кризис и разнообразные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США".
- Предыдущая встреча в формате "Рамштайн" прошла 15 марта 2023 года по видеосвязи. Тогда Алексей Резников заявлял , что 10-й Рамштайн вселяет оптимизм: усиление противовоздушной обороны, снабжение боеприпасами, тренировку и формирование "бронированного кулака".
- В начале месяца Алексей Резников сообщал , что одиннадцатая встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится уже в апреле.
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