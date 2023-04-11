В Пенгтагоне назвали дату следующей встречи в формате "Рамштайн"

Об этом заявили в командовании Военно-воздушных сил США в Европе, сообщает "Радио Свобода".

"Министр обороны США Ллойд Остин планирует возглавить личную встречу Контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе "Рамштайн", Германия, 21 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.

В ВВС добавляют, что Остин вновь приглашает министров обороны и военных высокопоставленных чиновников мира обсудить "продолжающийся в Украине кризис и разнообразные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США".