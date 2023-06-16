Глава коммунистического Китая Си Цзиньпин откровенно ухаживает за российским премьером Михаилом Мишустиным. Формально президент КНР уже благословил на следующий срок Владимира Владимировича, но события на российско-украинском фронте заставляют его готовить запасной парашют для удержания контроля над кремлем.

В последние несколько месяцев Си и Мишустин уже виделись дважды, и каждый раз китайский лидер пренебрегал собственным протоколом, уделяя слишком много персонального внимания главе путинского правительства.

Впервые их индивидуальная встреча проходила во время визита китайского руководителя в Москву. В стране, где даже мухи взлетают и садятся по согласованию с кремлем, встречаться с формальным главой Кабинета министров, казалось бы, бесполезно терять время. Но, несмотря на это, Си нашел время на тотемное животное ордынского государства - "мишутку". И после этого даже позвал его в КНР.

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Вопреки традициям, в Китае Си также лично "кружил" тотемного премьера, говорящего только об одном: Мишустину Поднебесная уделяет особое, отнюдь не премьерского уровня, уважение. Мировые медиа предполагают, что речь идет о формировании так называемого запасного (вack up) плана для Московии, который может потребоваться Пекину гораздо раньше, чем ожидалось.

Мишустину Поднебесная уделяет особое, отнюдь не премьерского уровня, уважение. Мировые медиа предполагают, что речь идет о формировании так называемого запасного (вack up) плана для Московии, который может потребоваться Пекину гораздо раньше, чем ожидалось

"План на случай непредвиденных обстоятельств" - так красиво западные и восточные медиа описывают отстранение от власти фюрера. Ведущие издания мира уже начали дискуссию о том, как быстро бункерный дед может вылететь из кремля. Вот, например, Insider описывает два сценария лузерства:

Россию переполняют слухи о военном перевороте, — в случае провала украинской кампании;

еще одна триггерная точка будущего кремля – состояние здоровья Путина.

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"На фоне слухов о болезни российского президента или ожидании государственного переворота Си стремится наладить более тесные отношения с потенциальными преемниками российского президента", — констатирует Insider. Правда, ни это издание, ни другие не объясняют, почему всевидящий глаз Пекина избрал именно Мишустина, а не какого-нибудь, скажем, ФСБ-шного генерала.

Шашни Мишустина с китайским лидером не прошли мимо бункерного. Он, как ребенок, нахмурился на своего премьера.

Мишустин не только дважды предательски скупался в лучах славы, но и провалил свое домашнее задание — не получил четкого согласия Китая на газопровод из Сибири в Китай. Этот проект являлся большой надеждой фюрера и мог бы компенсировать резкое падение газовых доходов. Си, блокируя строительство газопровода, просто играет с Путиным, чтобы подчеркнуть зависимость России от Китая. В конце концов, китайский лидер благословит этот проект, но только когда опустит цену до идеального для себя уровня.

Хозяин кремля просигнализировал на весь мир о своем недовольстве ситуацией: после китайского вояжа премьера перестали звать на Совбез.

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Путин готовит собственных наследников на условный 2031 год, это дети разных патрушевых, ивановых и других членов Совбеза РФ. Но Си показательно не подыгрывает кремлевским сценариям, предпочитая собственное, то есть альтернативное мнение

Путин готовит собственных наследников на условный 2031 год, это дети разных патрушевых, иванов и других членов Совбеза РФ. Но Си показательно не подыгрывает кремлевским сценариям, отдавая предпочтение собственному, то есть альтернативному мнению.

В мутном мире российско-китайских отношений очень трудно выловить правдивую информацию о подлинных намерениях лидеров этих стран, поэтому разнообразные тонкие сигналы и непрогнозируемая информация дает основания аналитикам выстраивать схематические тренды развития событий. Согласно им, в случае управляемого (хочу отметить это слово) транзита власти у любимого тотемного животного орков - "Мишутки" - есть "блатные" преимущества перед симпатиками бункерного.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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