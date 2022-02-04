В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Фоторепортаж
В столице Китая прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В столице Китая состоялась торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. В параде участников соревнований на Национальном стадионе приняла участие и сборная Украины.
На торжественной церемонии открытия флаг Украины несли олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу в лыжной акробатике Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Александра Назарова.
О начале Олимпиады-2022 объявил лидер КНР Си Цзиньпин.
Со вступительным словом выступил и президент МОК Томас Бах.
В этом году организаторы отличились и закрепили олимпийский огонь в огромной снежинке, состоящей из меньших снежинок с названиями всех стран.
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На Олимпиаде-2022 украинцы будут соревноваться в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.
В Пекине выступят 45 спортсменов из Украины и это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх-2018.
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Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Все фото - Getty Images
- 4 февраля украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 9-е место в танцах на льду в командном турнире Олимпиады-2022.
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