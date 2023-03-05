"В Пекине очень мрачная погода..."
На китайские 12 пунктов о мире Штаты ответили сразу 12 последними китайскими предупреждениями
Китай является крупнейшим выгодоприобретателем в российско-украинской войне.
Во-первых: Поднебесной выгодно, чтобы США и Европа поглубже увязли в войне и подольше здесь все мурыжилось".
Именно поэтому призывы к перемирию здесь и сейчас это китайский КВН. Ибо ясно, что этого не произойдет, и вызывает только дружеский ржач всех умеющих.
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Во-вторых: заявление Китая о недопустимости применения ядерного оружия – сигнал России: воюйте долго и упорно. Мы мысленно с вами.
Заявление Китая о недопустимости применения ядерного оружия – сигнал России: воюйте долго и упорно. Мы мысленно с вами
В-третьих: можно по дешевке брать российские нефть, газ, древесину и т.д. И беречь свою экономику, у которой сейчас проблемы.
Ну и, в-четвертых, : можно впаривать воюющей России товары. Как вот, например – 150 тысяч комплектов термобелья. Или товары двойного назначения.
А может, и боеприпасы или военные компоненты к ним, как вот порох.
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И тут утром читаю наезд Салливана на китайцев. Ну ладно бы Блинкен. Он известен и древний ястреб.
Но ведь мирный житель Салливан?
На китайские 12 пунктов о мире Штаты ответили сразу 12 последними китайскими предупреждениями
В дипломатических разговорах с Китаем, — заявил Салливан, — "США не просто выражают прямые угрозы. Мы просто излагаем и ставки, и последствия, и то, как будут развиваться события. И мы делаем это четко и конкретно за закрытыми дверями".
На китайские 12 пунктов о мире Штаты ответили сразу 12 последними китайскими предупреждениями.
И теперь, как пел когда-то Владимир Высоцкий: "В Пекине очень мрачная погода...".
Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог
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