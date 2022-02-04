В Пекине началась церемония открытия зимних Олимпийских игр
В столице Китая началась торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На торжественной церемонии открытия флаг Украины будут нести олимпийский чемпион 2018 по фристайлу в лыжной акробатике Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Александра Назарова.
Церемонию открытия Олимпиады-2022 можно посмотреть на телеканале "UA: Первый".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Олимпиада-2022: Полное расписание зимних Игр в ПекинеРежиссером церемонии является 71-летний Чжан Имоу. Китаец - обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и "Золотого медведя" Берлинале.
На Олимпиаде-2022 украинцы будут соревноваться в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристай.
В Пекине выступят 45 спортсменов из Украины и это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх-2018.
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Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
- 4 февраля украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 9-е место в танцах на льду в командном турнире Олимпиады-2022.
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