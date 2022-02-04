В Пекине началась церемония открытия зимних Олимпийских игр

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На торжественной церемонии открытия флаг Украины будут нести олимпийский чемпион 2018 по фристайлу в лыжной акробатике Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Александра Назарова.



Церемонию открытия Олимпиады-2022 можно посмотреть на телеканале "UA: Первый".

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4 февраля украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 9-е место в танцах на льду в командном турнире Олимпиады-2022.

Режиссером церемонии является 71-летний Чжан Имоу. Китаец - обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и "Золотого медведя" Берлинале.На Олимпиаде-2022 украинцы будут соревноваться в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристай.В Пекине выступят 45 спортсменов из Украины и это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх-2018.Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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