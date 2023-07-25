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Обновлено

Бывший одесский военком Борисов арестован с правом внесения залога

25 июля, 2023 вторник
19:46
Криминал

В Печерском районном суде Киева началось судебное заседание по делу бывшего начальника Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова

Об этом сообщил корреспондент Еспресо Дмитрий Дидора из зала суда.

Суд должен избрать меру пресечения Борисову, подозреваемому в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен, неявке на службу и умышленном уклонении от военной службы.

Учитывая попытки бывшего военкома укрыться от правосудия, ДБР просит суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

Фото: Дмитрий Дидора

Адвокаты Борисова утверждают, что в декабре 2022 года и в январе 2023-го экс-военком находился в Испании на реабилитации. Они также подчеркнули, что Борисов сам приехал в Киев, чтобы пойти с адвокатами в ДБР и "сам хотел получить сообщение о подозрении в ДБР", а СМИ "создают картинку негативного персонажа".

"Борисов добровольно предоставил НАЗК документы происхождения средств. Но НАЗК некоторые документы не нравятся", - добавил адвокат бывшего военкома.

Что известно о ситуации в Одесском ТЦК

В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" - "Батальон "Испания"".

По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого по его поручению приобрели автомобили премиум-класса и недвижимое имущество в Королевстве Испания. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В начале декабря 2022 года подозреваемый, который был военным должностным лицом, отвечающим за мобилизацию в регионе, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин.

Во второй половине декабря 2022 года чиновник выехал за пределы страны. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Республике Молдова, Турции, на Сейшельских островах и в Королевстве Испания.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". Впоследствии там заявили, что Борисов продолжит выполнять свои обязанности. Служебное расследование якобы не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно , что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК. Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

В НАЗК заявили, что в течение трех месяцев планируют проверить образ жизни всего руководящего состава территориальных центров комплектования.

22 июля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику Одесского областного территориального центра комплектования Евгению Борисову в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Отмечалось, что в ходе досудебного расследования был собран огромный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также исследовались материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАЗК), которое выявило признаки незаконного обогащения более чем на 188 млн грн.

Президент Владимир Зеленский 22 июля заявил , что одним только увольнением эта история не должна была завершиться. ДБР и Офис генерального прокурора продолжали следственные и процессуальные действия. Он также пообещал, что все подробности, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно предоставят обществу.

В понедельник, 24 июля, в Киеве ДБР вместе с Офисом генерального прокурора задержали Евгения Борисова. После объявления подозрения он пытался скрыться от следствия. Для этого фигурант менял номера телефонов, автомобилей, свое местоположение и т.д.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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