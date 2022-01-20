В Печерском районе Киева произошел пожар, есть потерпевшая

Об этом сообщают Стражи Еспресо.



На улице Деловой, 6 произошел пожар в многоэтажке.







По словам свидетелей, в квартире в момент пожара находилась женщина, которая не может самостоятельно передвигаться. Соседи сообщили, что она стучала по батареям, чтобы привлечь внимание.







На место прибыли спасатели, потушившие пожар. Огонь не успел перекинуться на другие квартиры.



По предварительной информации, женщину госпитализировали.

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